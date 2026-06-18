Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

NYSE-Handel im Fokus

S&P 500-Kurs zum Handelsende.

Zum Handelsschluss fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,37 Prozent auf 7.472,79 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,078 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 7.504,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7.500,58 Punkten am Vortag.

Bei 7.460,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.530,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 7.473,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der S&P 500 6.506,48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der S&P 500 auf 5.967,84 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,96 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 15,66 Prozent auf 35,46 USD), Coherent (+ 9,22 Prozent auf 425,48 USD), Corning (+ 7,65 Prozent auf 209,83 USD), Vertiv (+ 7,48 Prozent auf 357,96 USD) und Micron Technology (+ 6,82 Prozent auf 1.211,38 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Robert Half (-7,85 Prozent auf 29,11 USD), Advance Auto Parts (-7,79 Prozent auf 55,42 USD), Moderna (-7,22 Prozent auf 59,35 USD), Palantir (-6,98 Prozent auf 119,50 USD) und VeriSign (-6,40 Prozent auf 247,69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 35.670.671 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,452 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net