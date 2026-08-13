Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

S&P 500 im Blick

14.08.26 22:32 Uhr

In New York standen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Am Freitag schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7.785,76 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,534 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,090 Prozent auf 7.805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7.798,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.810,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.776,31 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,439 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.543,59 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 7.501,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.468,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,52 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Copart (+ 7,55 Prozent auf 31,61 USD), Sandisk (+ 7,39 Prozent auf 1.641,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,50 Prozent auf 514,39 USD), Fox (+ 5,70 Prozent auf 61,41 USD) und Seagate Technology (+ 5,65 Prozent auf 973,44 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Broadcom (-5,94 Prozent auf 392,99 USD), Cerebras Systems (-5,21 Prozent auf 218,98 USD), Applied Materials (-5,12 Prozent auf 507,18 USD), Robinhood (-3,83 Prozent auf 95,56 USD) und HP (-3,80 Prozent auf 30,11 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21.367.579 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net