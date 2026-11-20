S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 gibt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Am Freitag steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 2,03 Prozent im Minus bei 7.030,06 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,791 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,209 Prozent auf 7.160,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7.175,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.005,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.198,67 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 6,44 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.712,57 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 7.641,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.538,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,50 Prozent zu Buche. Bei 7.844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 12,45 Prozent auf 21,13 USD), Global Payments (+ 11,11 Prozent auf 92,80 USD), McCormick (+ 6,17 Prozent auf 48,66 USD), UnitedHealth (+ 4,77 Prozent auf 346,26 USD) und General Mills (+ 4,67 Prozent auf 36,09 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Sandisk (-89,40 Prozent auf 80,05 USD), Coherent (-13,72 Prozent auf 185,46 USD), Bloom Energy (-13,15 Prozent auf 146,00 USD), Western Digital (-12,97 Prozent auf 258,28 USD) und Seagate Technology (-12,76 Prozent auf 454,86 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 56.537.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net