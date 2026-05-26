Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich leichter

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 zeigte sich am zweiten Tag der Woche leichter.

Am Dienstag fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1,44 Prozent auf 7.365,46 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,262 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,50 Prozent auf 7.360,63 Punkte an der Kurstafel, nach 7.472,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7.424,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.347,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.473,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.581,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, stand der S&P 500 bei 6.025,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 5,55 Prozent auf 20,72 USD), CDW (+ 5,25 Prozent auf 130,06 USD), GE HealthCare Technologies (+ 5,08 Prozent auf 63,72 USD), IBM (+ 5,04 Prozent auf 264,94 USD) und Charter A (+ 4,95 Prozent auf 131,75 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-13,64 Prozent auf 1.963,60 USD), Micron Technology (-13,18 Prozent auf 1.051,77 USD), Vertiv (-11,07 Prozent auf 318,32 USD), Coherent (-10,40 Prozent auf 381,22 USD) und Marvell Technology (-9,36 Prozent auf 279,04 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 51.658.193 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,97 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net