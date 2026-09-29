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S&P 500 aktuell

Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Abschläge

Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Abschläge

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
446.00 EUR 22.70 EUR 5.36 %
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Bloom Energy
257.50 EUR 22.00 EUR 9.34 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
52.49 EUR -0.42 EUR -0.79 %
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DENTSPLY SIRONA Inc
7.93 EUR -0.03 EUR -0.40 %
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Equifax Inc.
120.90 EUR -8.40 EUR -6.50 %
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Lumentum Holdings Inc
806.00 EUR 12.00 EUR 1.51 %
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Medtronic PLC
76.86 EUR -1.70 EUR -2.16 %
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Nucor Corp.
214.80 EUR 0.40 EUR 0.19 %
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NVIDIA Corp.
201.00 EUR -0.35 EUR -0.17 %
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Royal Caribbean Cruises Ltd.
230.90 EUR 14.90 EUR 6.90 %
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
44.18 EUR -1.18 EUR -2.60 %
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Unum Group
77.30 EUR -2.00 EUR -2.52 %
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Western Union Company
5.35 EUR -0.04 EUR -0.71 %
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Indizes
S&P 500
7,670.84 USD -12.85 USD -0.17 %
News | Analysen

Am Dienstag schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7.670,84 Punkten ab. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,647 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,157 Prozent fester bei 7.695,79 Punkten, nach 7.683,69 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.653,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.699,60 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 7.711,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7.440,43 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 6.661,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Bloom Energy (+ 10,80 Prozent auf 291,25 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 7,45 Prozent auf 260,67 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,49 USD), Carvana (+ 5,21 Prozent auf 63,62 USD) und Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Equifax (-3,40 Prozent auf 140,83 USD), Nucor (-3,37 Prozent auf 236,24 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,23 Prozent auf 8,98 USD), Unum Group (-3,16 Prozent auf 88,24 USD) und Schlumberger (-3,15 Prozent auf 49,87 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 26.331.635 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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