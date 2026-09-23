Minuszeichen in New York: S&P 500 verliert

Index-Bewegung

23.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich am Mittwochmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch verliert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,62 Prozent auf 7.716,26 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,538 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,092 Prozent leichter bei 7.757,51 Punkten in den Handel, nach 7.764,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7.712,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.761,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,305 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7.674,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.365,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.656,92 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,51 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell APA (+ 3,88 Prozent auf 43,94 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,80 USD), Devon Energy (+ 3,37 Prozent auf 48,51 USD), Palo Alto Networks (+ 3,33 Prozent auf 387,06 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 2,87 Prozent auf 62,78 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Expedia (-7,22 Prozent auf 260,43 USD), Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Airbnb (-5,62 Prozent auf 152,71 USD), McDonalds (-5,58 Prozent auf 236,37 USD) und AppLovin (-5,02 Prozent auf 312,23 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6.585.346 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net