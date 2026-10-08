Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

S&P 500-Entwicklung

08.10.26 22:32 Uhr

So performte der S&P 500 zum Handelsschluss.

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,47 Prozent auf 7.765,36 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 65,152 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,355 Prozent schwächer bei 7.774,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.797,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.731,26 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,446 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7.673,52 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 7.482,71 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 6.753,72 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell CoStar Group (+ 8,01 Prozent auf 29,81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6,21 Prozent auf 32,68 USD), Accenture (+ 5,96 Prozent auf 208,36 USD), Gartner (+ 5,19 Prozent auf 195,41 USD) und Cognizant (+ 5,15 Prozent auf 60,01 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Coherent (-9,63 Prozent auf 302,35 USD), Corning (-6,38 Prozent auf 152,83 USD), Bloom Energy (-6,34 Prozent auf 272,82 USD), Lumentum (-5,62 Prozent auf 1.048,60 USD) und Oracle (-5,48 Prozent auf 135,69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Ford Motor-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.205.095 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net