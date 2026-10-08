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S&P 500-Entwicklung

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

So performte der S&P 500 zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
177.55 EUR 1.55 EUR 0.88 %
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Bloom Energy
240.00 EUR -17.00 EUR -6.61 %
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Chipotle Mexican Grill Inc.
29.40 EUR 1.90 EUR 6.91 %
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Cognizant Corp.
50.57 EUR -0.37 EUR -0.73 %
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Coherent Corp.
269.00 EUR -21.20 EUR -7.31 %
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Corning Inc.
136.68 EUR -9.74 EUR -6.65 %
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CoStar Group Inc.
26.06 EUR 1.82 EUR 7.51 %
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Ford Motor Co.
10.88 EUR 0.12 EUR 1.07 %
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Gartner Inc.
162.70 EUR -5.00 EUR -2.98 %
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Lumentum Holdings Inc
950.30 EUR -44.10 EUR -4.43 %
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Medtronic PLC
78.66 EUR 2.04 EUR 2.66 %
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NVIDIA Corp.
205.55 EUR -6.15 EUR -2.91 %
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Oracle Corp.
120.62 EUR -8.30 EUR -6.44 %
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Western Union Company
5.66 EUR 0.17 EUR 3.17 %
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Indizes
S&P 500
7,765.36 USD -36.41 USD -0.47 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,47 Prozent auf 7.765,36 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 65,152 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,355 Prozent schwächer bei 7.774,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.797,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.731,26 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,446 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7.673,52 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 7.482,71 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 6.753,72 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell CoStar Group (+ 8,01 Prozent auf 29,81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6,21 Prozent auf 32,68 USD), Accenture (+ 5,96 Prozent auf 208,36 USD), Gartner (+ 5,19 Prozent auf 195,41 USD) und Cognizant (+ 5,15 Prozent auf 60,01 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Coherent (-9,63 Prozent auf 302,35 USD), Corning (-6,38 Prozent auf 152,83 USD), Bloom Energy (-6,34 Prozent auf 272,82 USD), Lumentum (-5,62 Prozent auf 1.048,60 USD) und Oracle (-5,48 Prozent auf 135,69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Ford Motor-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.205.095 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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