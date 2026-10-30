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S&P 500-Marktbericht

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

Der S&P 500 zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoStar Group Inc.
24.41 EUR -0.44 EUR -1.77 %
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Fox Corp B
50.50 EUR 0.50 EUR 1.00 %
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Global Payments Inc.
76.80 EUR 2.40 EUR 3.23 %
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Illumina Inc.
211.05 EUR -7.75 EUR -3.54 %
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Intel Corp.
58.51 EUR -10.73 EUR -15.50 %
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NVIDIA Corp.
183.44 EUR -5.30 EUR -2.81 %
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Reddit
79.50 EUR -28.50 EUR -26.39 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
826.40 EUR 100.80 EUR 13.89 %
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Sandisk Corp
1,020.00 EUR -140.00 EUR -12.07 %
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T-Mobile US
137.38 EUR 3.38 EUR 2.52 %
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Twilio Inc (A)
179.05 EUR -31.25 EUR -14.86 %
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Tyler Technologies Inc.
352.40 EUR 46.40 EUR 15.16 %
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Western Union Company
5.50 EUR 0.06 EUR 1.14 %
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Indizes
S&P 500
7,580.07 USD -140.32 USD -1.82 %
News | Analysen

Am Freitag gab der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 1,82 Prozent auf 7.580,07 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 64,179 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,04 Prozent auf 7.639,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7.720,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.637,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.527,56 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,781 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 7.651,54 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 7.437,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.822,34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,52 Prozent nach oben. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 13,33 Prozent auf 927,89 USD), Global Payments (+ 12,97 Prozent auf 96,84 USD), CoStar Group (+ 7,21 Prozent auf 30,17 USD), T-Mobile US (+ 6,21 Prozent auf 156,44 USD) und Tyler Technologies (+ 5,45 Prozent auf 394,30 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Reddit (-29,22 Prozent auf 91,73 USD), Intel (-28,58 Prozent auf 65,76 USD), Illumina (-18,64 Prozent auf 235,99 USD), Twilio A (-15,24 Prozent auf 205,03 USD) und Sandisk (-13,47 Prozent auf 1.150,89 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 109.797.901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 14,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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