Minuszeichen in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags

NASDAQ 100-Entwicklung

20:02

Das macht der NASDAQ 100 heute.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 29.115,09 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,489 Prozent tiefer bei 29.030,33 Punkten, nach 29.173,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.814,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.231,45 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.414,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24.903,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22.702,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 6,40 Prozent auf 207,68 USD), Broadcom (+ 5,11 Prozent auf 389,72 USD), Baker Hughes (+ 4,46 Prozent auf 56,90 USD), Texas Instruments (+ 4,00 Prozent auf 305,04 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3,36 Prozent auf 1.315,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-5,96 Prozent auf 602,32 USD), Palo Alto Networks (-4,68 Prozent auf 321,25 USD), DoorDash (-4,64 Prozent auf 186,63 USD), Booking (-4,03 Prozent auf 174,61 USD) und Workday (-4,02 Prozent auf 137,87 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14.979.331 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net