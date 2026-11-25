S&P 500 im Blick

Anleger in New York treten heute den Rückzug an.

Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,43 Prozent auf 7.169,90 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,230 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 2,16 Prozent leichter bei 7.045,66 Punkten, nach 7.201,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.196,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.970,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,796 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.623,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.677,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.765,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell HP (+ 11,42 Prozent auf 31,13 USD), Charter A (+ 7,92 Prozent auf 146,63 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6,08 Prozent auf 9,95 USD), CDW (+ 5,77 Prozent auf 173,63 USD) und Expand Energy (+ 5,45 Prozent auf 86,52 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Sandisk (-7,80 Prozent auf 71,87 USD), Lam Research (-7,00 Prozent auf 182,42 USD), Micron Technology (-6,58 Prozent auf 588,35 USD), Applied Materials (-5,58 Prozent auf 305,71 USD) und NVIDIA (-4,80 Prozent auf 147,92 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 47.108.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net