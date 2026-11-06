Minuszeichen in New York: So steht der Dow Jones nachmittags

Dow Jones aktuell

06.11.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent leichter bei 51.519,47 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,858 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 4,18 Prozent stärker bei 53.679,01 Punkten in den Handel, nach 51.523,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.662,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 50.992,61 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,940 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 51.521,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der Dow Jones bei 53.885,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.912,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,48 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,15 Prozent auf 187,32 USD), Honeywell Technologies (+ 2,07 Prozent auf 220,24 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,16 Prozent auf 285,02 USD), Caterpillar (+ 1,13 Prozent auf 559,92 USD) und Amazon (+ 1,06 Prozent auf 262,96 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,57 Prozent auf 214,46 USD), Nike (-2,05 Prozent auf 38,75 USD), Cisco (-1,79 Prozent auf 94,01 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 308,70 EUR) und Walmart (-1,24 Prozent auf 126,14 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.670.054 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net