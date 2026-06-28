Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags
Der NASDAQ Composite verzeichnet am Mittag Verluste.
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Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,31 Prozent schwächer bei 24.550,10 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,054 Prozent auf 24.863,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24.876,91 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.535,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.899,98 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,72 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25.820,14 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 24.673,24 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 21.098,29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Manhattan Associates (+ 26,91 Prozent auf 213,42 USD), Blackbaud (+ 19,23 Prozent auf 42,84 USD), Anika Therapeutics (+ 10,23 Prozent auf 16,70 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 8,05 Prozent auf 34,22 USD) und Littelfuse (+ 6,12 Prozent auf 416,04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Monro Muffler Brake (-17,53 Prozent auf 14,19 USD), Silgan (-11,35 Prozent auf 42,56 USD), Modine Manufacturing (-10,50 Prozent auf 186,21 USD), Integra LifeSciences (-9,64 Prozent auf 17,86 USD) und Methode Electronics (-9,52 Prozent auf 13,40 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8.729.782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,343 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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