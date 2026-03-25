Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

CAC 40 aktuell

So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsschluss.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent tiefer bei 8.245,80 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,319 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,153 Prozent auf 8.251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8.263,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.254,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.183,36 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 3,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.915,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der CAC 40 8.362,09 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der CAC 40 auf 6.863,02 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,617 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 224.783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231,740 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,02 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net