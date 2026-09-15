Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Verlustzone
Der CAC 40 verlor am Abend an Boden.
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Zum Handelsschluss verlor der CAC 40 im Euronext-Handel 0,34 Prozent auf 8.090,28 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,409 Prozent auf 8.084,61 Punkte an der Kurstafel, nach 8.117,78 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8.033,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.110,58 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.636,80 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 8.384,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.896,93 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,28 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 194.810 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,284 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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