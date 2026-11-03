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CAC 40-Marktbericht

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Wenig Veränderung ist derzeit in Paris zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.28 EUR -2.34 EUR -1.20 %
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Carrefour S.A.
13.13 EUR -0.12 EUR -0.94 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
433.90 EUR -2.80 EUR -0.64 %
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Pernod Ricard S.A.
69.20 EUR 0.58 EUR 0.85 %
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Renault S.A.
27.54 EUR -0.22 EUR -0.79 %
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Stellantis
4.16 EUR -0.07 EUR -1.68 %
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Indizes
CAC 40
8,040.82 EUR -6.87 EUR -0.09 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,17 Prozent leichter bei 8.033,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,392 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,619 Prozent auf 7.997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8.047,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.986,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.038,57 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der CAC 40 bei 7.897,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.613,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.109,79 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,97 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.476 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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