Minuszeichen in Paris: CAC 40 letztendlich in Rot

Marktbericht

03.11.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 erlitt am Dienstagabend Verluste.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent leichter bei 8.020,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,392 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,619 Prozent auf 7.997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8.047,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.107,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.986,55 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 7.897,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.613,82 Punkte. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 8.109,79 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,13 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 187.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 232,421 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die Renault-Aktie weist mit 4,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net