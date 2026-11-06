Minuszeichen in Paris: CAC 40 startet in der Verlustzone

Index-Bewegung

06.11.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,36 Prozent schwächer bei 8.093,95 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,461 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.105,06 Zählern und damit 1,22 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8.205,37 Punkte).

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.085,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.105,06 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,70 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 7.865,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 8.699,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 7.964,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 5.767 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,570 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net