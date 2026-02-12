DAX24.775 -0,3%Est505.984 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.888 +0,2%Euro1,1861 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold4.979 +1,2%
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels

13.02.26 09:27 Uhr
Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190,34 EUR -0,66 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
520,60 EUR -1,60 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
50,16 EUR -1,14 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,52 EUR -0,17 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,34 EUR 0,02 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.278,3 PKT -62,3 PKT -0,75%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,30 Prozent auf 8.315,38 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,491 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 8.315,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8.340,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8.310,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.323,11 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,248 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8.347,20 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.232,49 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 13.02.2025, einen Stand von 8.164,11 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,47 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.437,35 Punkten. Bei 7.996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 43.378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 260,655 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
