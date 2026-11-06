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CAC 40-Kursverlauf

Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der CAC 40 zeigte sich am Freitag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.56 EUR -2.26 EUR -1.14 %
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Carrefour S.A.
13.48 EUR -0.15 EUR -1.10 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
449.90 EUR 0.40 EUR 0.09 %
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Pernod Ricard S.A.
70.38 EUR -0.26 EUR -0.37 %
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Renault S.A.
28.64 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Stellantis
4.02 EUR 0.09 EUR 2.21 %
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Indizes
CAC 40
8,139.00 EUR -66.37 EUR -0.81 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss verlor der CAC 40 im Euronext-Handel 0,81 Prozent auf 8.139,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 1,22 Prozent leichter bei 8.105,06 Punkten, nach 8.205,37 Punkten am Vortag.

Bei 8.140,54 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.049,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7.865,07 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 8.699,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der CAC 40 7.964,77 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,686 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 368.459 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236,570 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:31 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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