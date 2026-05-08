Minuszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags

Kursverlauf

CAC 40-Handel aktuell.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr 0,97 Prozent auf 8.033,51 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,380 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,529 Prozent tiefer bei 8.069,63 Punkten in den Montagshandel, nach 8.112,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.030,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.080,63 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 8.259,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.313,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 7.743,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,97 Prozent ein. Bei 8.642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 63.267 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,757 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net