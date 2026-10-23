Minuszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags

Index-Performance

23.10.26 12:26 Uhr

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent schwächer bei 7.758,78 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,376 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,012 Prozent höher bei 7.812,23 Punkten, nach 7.811,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7.743,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.812,76 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.123,41 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 8.299,09 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 8.225,78 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,33 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 146.829 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 215,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net