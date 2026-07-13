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Kursverlauf

Minuszeichen in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Minuszeichen in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX fiel letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
71.90 EUR 0.30 EUR 0.42 %
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AT & S (AT&S)
178.60 EUR -7.00 EUR -3.77 %
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voestalpine AG
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Wienerberger AG
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Indizes
ATX
6,471.55 EUR -33.84 EUR -0.52 %
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Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,52 Prozent auf 6.471,55 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 180,437 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 6.504,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6.505,39 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.458,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.514,93 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,098 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6.420,63 Punkte. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 5.882,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, notierte der ATX bei 4.459,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,92 Prozent aufwärts. Bei 6.599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 22,74 EUR), STRABAG SE (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 45,54 EUR), Andritz (+ 1,66 Prozent auf 73,30 EUR) und Lenzing (+ 1,66 Prozent auf 24,55 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-3,23 Prozent auf 55,40 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Verbund (-2,61 Prozent auf 57,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 180,00 EUR) und Erste Group Bank (-1,37 Prozent auf 114,90 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 383.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank