Minuszeichen in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

ATX-Performance

09.10.26 17:57 Uhr

Der ATX fiel schlussendlich.

Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,26 Prozent auf 6.543,45 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6.560,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.560,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.619,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.534,25 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,59 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.859,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.456,83 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4.731,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,27 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 44,56 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 21,15 EUR), Andritz (+ 1,12 Prozent auf 81,40 EUR), DO (+ 1,04 Prozent auf 195,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,99 Prozent auf 102,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil PORR (-3,84 Prozent auf 30,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,93 Prozent auf 215,00 EUR), OMV (-2,90 Prozent auf 71,95 EUR), Palfinger (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,48 Prozent auf 16,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 406.552 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net