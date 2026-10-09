DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.356 +0,6%Bitcoin 73.819 +1,3%Euro 1,1199 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX-Performance

Minuszeichen in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

Der ATX fiel schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.40 EUR -0.20 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
214.00 EUR 1.00 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.15 EUR 0.15 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
191.40 EUR -0.40 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
110.60 EUR 2.30 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.25 EUR -2.40 EUR -3.22 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.40 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
26.45 EUR -0.45 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
30.05 EUR -1.35 EUR -4.30 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
56.15 EUR 0.25 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
102.40 EUR 1.60 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
16.64 EUR -0.12 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
42.84 EUR 1.04 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,543.45 EUR -17.12 EUR -0.26 %
News | Analysen

Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,26 Prozent auf 6.543,45 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6.560,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.560,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.619,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.534,25 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,59 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.859,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.456,83 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4.731,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,27 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 44,56 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 21,15 EUR), Andritz (+ 1,12 Prozent auf 81,40 EUR), DO (+ 1,04 Prozent auf 195,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,99 Prozent auf 102,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil PORR (-3,84 Prozent auf 30,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,93 Prozent auf 215,00 EUR), OMV (-2,90 Prozent auf 71,95 EUR), Palfinger (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,48 Prozent auf 16,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 406.552 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.