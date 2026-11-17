Index-Performance im Fokus

Anleger in Wien treten am Dienstagmittag den Rückzug an.

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 3.229,39 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 3.248,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3.248,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.215,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.248,99 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.219,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.299,02 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 2.396,57 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 3,86 Prozent auf 14,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,00 Prozent auf 51,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,89 Prozent auf 75,40 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 233,00 EUR) und AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Frequentis (-4,35 Prozent auf 66,00 EUR), Rosenbauer (-3,23 Prozent auf 54,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,19 Prozent auf 3,34 EUR) und AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 113,60 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93.731 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net