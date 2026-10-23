Minuszeichen in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

ATX Prime-Marktbericht

23.10.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime fällt derzeit.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,93 Prozent leichter bei 3.050,95 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,012 Prozent auf 3.079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.079,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.107,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.048,37 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 5,23 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3.382,60 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.176,83 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 2.334,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,78 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR), AMAG (+ 2,19 Prozent auf 32,70 EUR), OMV (+ 1,93 Prozent auf 73,95 EUR), Verbund (+ 1,56 Prozent auf 68,15 EUR) und Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 16,42 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Raiffeisen (-4,13 Prozent auf 53,45 EUR), Semperit (-2,67 Prozent auf 18,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,42 Prozent auf 137,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 16,68 EUR) und FACC (-1,83 Prozent auf 12,86 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 201.626 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,21 erwartet. Mit 6,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net