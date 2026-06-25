Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert zum Start des Freitagshandels

Kursentwicklung

ATX Prime-Handel am Freitag.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,17 Prozent tiefer bei 3.155,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,143 Prozent auf 3.188,55 Punkte an der Kurstafel, nach 3.193,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.188,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.154,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3.013,78 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 2.663,91 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 2.189,35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,72 Prozent. Bei 3.243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 1,00 Prozent auf 60,60 EUR), CPI Europe (+ 0,65 Prozent auf 15,38 EUR), DO (+ 0,45 Prozent auf 225,00 EUR), PORR (+ 0,43 Prozent auf 46,20 EUR) und Verbund (+ 0,27 Prozent auf 55,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-7,80 Prozent auf 184,40 EUR), Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,78 Prozent auf 8,90 EUR), Telekom Austria (-3,75 Prozent auf 9,76 EUR) und Frequentis (-3,03 Prozent auf 64,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 34.422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,69 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net