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ATX Prime-Entwicklung

Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich leichter

Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich leichter

Der ATX Prime zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
213.00 EUR -6.50 EUR -2.96 %
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Erste Group Bank AG
108.30 EUR -2.40 EUR -2.17 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.55 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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FACC AG
13.86 EUR -0.46 EUR -3.21 %
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Lenzing AG
11.16 EUR -1.46 EUR -11.57 %
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OMV AG
74.65 EUR 1.80 EUR 2.47 %
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PORR AG
31.40 EUR 1.65 EUR 5.55 %
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Raiffeisen
55.90 EUR -4.85 EUR -7.98 %
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Schoeller-Bleckmann
28.60 EUR -0.20 EUR -0.69 %
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Semperit AG Holding
19.70 EUR 0.20 EUR 1.03 %
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Verbund AG
64.90 EUR 2.00 EUR 3.18 %
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Wolford AG
1.96 EUR 0.02 EUR 1.03 %
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Indizes
ATX Prime
3,219.02 EUR -25.50 EUR -0.79 %
News | Analysen

Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 3.219,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,215 Prozent auf 3.237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3.244,52 Punkten am Vortag.

Bei 3.237,94 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.194,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,31 Prozent abwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 3.390,37 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 3.137,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.350,06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,10 Prozent. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,04 Prozent auf 29,25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Wolford (-5,31 Prozent auf 2,14 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Semperit (-3,28 Prozent auf 19,15 EUR) und FACC (-2,93 Prozent auf 13,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 691.435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,177 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Die OMV-Aktie hat mit 7,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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