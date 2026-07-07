Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Start im Minus

Wiener Börse-Handel im Blick

09:27

So bewegt sich der ATX Prime am zweiten Tag der Woche.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,49 Prozent auf 3.211,15 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 3.224,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3.226,80 Punkten am Vortag.

Bei 3.209,57 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.227,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 3.004,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.698,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.218,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,95 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Frequentis (+ 1,09 Prozent auf 64,80 EUR), Rosenbauer (+ 0,99 Prozent auf 61,00 EUR) und OMV (+ 0,96 Prozent auf 57,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-7,88 Prozent auf 177,60 EUR), Marinomed Biotech (-4,76 Prozent auf 9,00 EUR), FACC (-2,86 Prozent auf 19,02 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,56 Prozent auf 5,04 EUR) und Flughafen Wien (-1,55 Prozent auf 50,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 17.586 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net