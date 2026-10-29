Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Start schwächer

Index-Performance im Blick

29.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 3.140,59 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3.162,59 Punkten in den Handel, nach 3.162,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3.162,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.139,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,91 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.396,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.107,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.332,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,15 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 62,60 EUR), AMAG (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,55 EUR), Polytec (+ 0,94 Prozent auf 6,46 EUR) und FACC (+ 0,88 Prozent auf 13,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-8,18 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,23 Prozent auf 150,00 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 79,10 EUR) und Raiffeisen (-1,93 Prozent auf 55,85 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 16.607 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,758 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,16 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net