Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben

Kursentwicklung

Der ATX verlor heute an Wert.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent leichter bei 6.654,83 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 196,050 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 6.683,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.685,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.649,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.718,18 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,42 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der ATX noch bei 6.627,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.728,18 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 4.901,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 24,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,82 Prozent auf 76,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 123,40 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 32,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 16,45 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-3,28 Prozent auf 36,56 EUR), Andritz (-1,65 Prozent auf 83,40 EUR), DO (-1,50 Prozent auf 230,50 EUR), Palfinger (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR) und BAWAG (-0,76 Prozent auf 170,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 646.722 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,837 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net