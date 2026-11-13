DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,19 -2,7%Nas 25.025 -1,3%Bitcoin 62.161 -3,6%Euro 1,1035 -0,2%Öl 95,8 -0,1%Gold 3.882 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursentwicklung

Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben

Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben

Der ATX verlor heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.50 EUR -0.40 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
125.80 EUR -0.20 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
172.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
231.00 EUR 11.50 EUR 5.24 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
116.60 EUR -0.80 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
73.30 EUR 0.50 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
73.30 EUR 1.45 EUR 2.02 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.25 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
27.75 EUR -0.35 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
37.08 EUR -1.78 EUR -4.58 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.84 EUR 0.25 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,654.83 EUR -31.06 EUR -0.46 %
News | Analysen

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent leichter bei 6.654,83 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 196,050 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 6.683,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.685,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.649,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.718,18 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,42 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der ATX noch bei 6.627,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.728,18 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 4.901,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 24,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,82 Prozent auf 76,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 123,40 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 32,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 16,45 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-3,28 Prozent auf 36,56 EUR), Andritz (-1,65 Prozent auf 83,40 EUR), DO (-1,50 Prozent auf 230,50 EUR), Palfinger (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR) und BAWAG (-0,76 Prozent auf 170,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 646.722 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,837 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.