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Index-Performance im Blick

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der ATX verlor zum Handelsende an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AT & S (AT&S)
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73.00 EUR 2.15 EUR 3.03 %
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Österreichische Post AG
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Raiffeisen
63.15 EUR -2.15 EUR -3.29 %
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UNIQA Insurance AG
18.40 EUR -0.14 EUR -0.76 %
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Vienna Insurance
69.90 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Wienerberger AG
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Indizes
ATX
6,882.04 EUR -26.24 EUR -0.38 %
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Zum Handelsende gab der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 6.882,04 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 195,425 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6.908,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6.908,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6.859,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.951,62 Punkten erreichte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,26 Prozent zu. Der ATX stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6.617,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der ATX noch bei 6.462,40 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 4.635,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 28,59 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.018,45 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 2,88 Prozent auf 73,30 EUR), BAWAG (+ 1,13 Prozent auf 179,00 EUR), Vienna Insurance (+ 1,02 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 18,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,88 Prozent auf 195,00 EUR), Wienerberger (-3,46 Prozent auf 17,04 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 83,80 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 20,75 EUR) und Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,05 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 368.186 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,925 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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