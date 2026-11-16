Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels leichter

ATX-Performance im Blick

Der ATX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Der ATX gab im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,36 Prozent auf 6.631,09 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 194,070 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 6.655,25 Punkten in den Montagshandel, nach 6.654,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.628,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.667,50 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 6.557,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 6.733,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der ATX mit 4.853,39 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,91 Prozent aufwärts. Bei 7.043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 2,02 Prozent auf 32,75 EUR), Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,04 Prozent auf 117,10 EUR), PORR (+ 0,61 Prozent auf 33,20 EUR) und BAWAG (+ 0,35 Prozent auf 171,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5,02 Prozent auf 117,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,39 Prozent auf 74,00 EUR), voestalpine (-2,84 Prozent auf 35,52 EUR), Verbund (-2,31 Prozent auf 72,00 EUR) und Lenzing (-1,62 Prozent auf 10,96 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 352.011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,021 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,26 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net