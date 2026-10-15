Minuszeichen in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Kursentwicklung im Fokus

15.10.26 09:27 Uhr

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Um 09:09 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,39 Prozent auf 6.527,13 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188,843 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 6.616,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.619,12 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.616,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.482,98 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,275 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 6.746,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.471,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.675,42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 21,96 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2,25 Prozent auf 15,92 EUR), CA Immobilien (+ 0,96 Prozent auf 21,10 EUR), Lenzing (+ 0,72 Prozent auf 11,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,71 Prozent auf 17,02 EUR) und EVN (+ 0,67 Prozent auf 29,85 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-11,04 Prozent auf 178,80 EUR), Raiffeisen (-2,39 Prozent auf 55,15 EUR), Andritz (-1,82 Prozent auf 80,70 EUR), STRABAG SE (-1,55 Prozent auf 101,40 EUR) und Palfinger (-1,31 Prozent auf 26,35 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 50.496 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 43,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net