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Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittwochmittag

Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittwochmittag

Derzeit agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
358.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sandoz
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Sika AG
169.80 EUR 3.10 EUR 1.86 %
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Sonova AG
226.60 EUR 3.00 EUR 1.34 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
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SLI
2,294.28 CHF 8.51 CHF 0.37 %
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Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 2.285,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,290 Prozent auf 2.279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2.285,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.275,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.287,33 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,092 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der SLI noch bei 2.227,19 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 22.04.2026, mit 2.104,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der SLI mit 1.973,26 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,26 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 5,49 Prozent auf 211,40 CHF), Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 85,88 CHF), Swiss Re (+ 1,37 Prozent auf 133,35 CHF), Sika (+ 1,35 Prozent auf 158,10 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,30 Prozent auf 623,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-6,65 Prozent auf 653,80 CHF), Lonza (-4,54 Prozent auf 538,40 CHF), Sandoz (-3,91 Prozent auf 63,94 CHF), Schindler (-2,98 Prozent auf 247,40 CHF) und Logitech (-1,26 Prozent auf 83,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 826.017 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 284,627 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
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29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research