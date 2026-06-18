Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer

Index-Performance im Blick

Der SLI sinkt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag gibt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,26 Prozent auf 2.210,07 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,171 Prozent auf 2.211,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2.215,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.203,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.221,34 Zähler.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,171 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2.122,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1.982,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der SLI auf 1.938,92 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,75 Prozent zu. Bei 2.223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3.234,00 CHF), Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 123,30 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 496,00 CHF) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 119,06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Amrize (-3,42 Prozent auf 43,49 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Galderma (-2,06 Prozent auf 169,05 CHF), Sonova (-2,04 Prozent auf 192,40 CHF) und Julius Bär (-1,66 Prozent auf 65,28 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6.745.733 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,530 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net