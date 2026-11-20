Marktbericht

Der SLI zeigt sich aktuell leichter.

Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,81 Prozent auf 2.348,82 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 2.361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2.368,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.337,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.365,01 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 3,40 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.316,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SLI 2.299,21 Punkte auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 2.023,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 715,00 CHF), Nestlé (+ 1,05 Prozent auf 85,34 CHF), Schindler (+ 0,69 Prozent auf 290,40 CHF), Novartis (+ 0,66 Prozent auf 128,08 CHF) und Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 148,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-5,04 Prozent auf 497,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Richemont (-3,16 Prozent auf 171,55 CHF), UBS (-2,71 Prozent auf 37,37 CHF) und Julius Bär (-2,62 Prozent auf 66,22 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3.608.384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346,825 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net