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SLI-Entwicklung

Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels in Rot

Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels in Rot

Der SLI gab sich schlussendlich schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.02 EUR 0.62 EUR 0.74 %
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Partners Group AG
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Sandoz
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Swiss Re AG
146.45 EUR 0.35 EUR 0.24 %
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SLI
2,215.38 CHF -20.75 CHF -0.93 %
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Am Freitag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,93 Prozent auf 2.215,38 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 2.230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.236,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.215,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.242,14 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,459 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 2.297,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der SLI mit 2.215,73 Punkten berechnet. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 1.987,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,89 Prozent auf 612,20 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 68,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), Alcon (+ 0,41 Prozent auf 53,66 CHF) und Galderma (+ 0,19 Prozent auf 158,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swisscom (-3,43 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 31,01 CHF), Zurich Insurance (-1,81 Prozent auf 596,60 CHF) und Helvetia Baloise (-1,69 Prozent auf 221,40 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 24.983.289 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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11:31 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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