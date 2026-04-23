Minuszeichen in Zürich: SMI am Mittag leichter

Kursentwicklung

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,85 Prozent schwächer bei 13.135,05 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.203,99 Zählern und damit 0,333 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13.248,06 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13.099,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.228,71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,761 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.515,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.147,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11.917,59 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,847 Prozent. Bei 14.063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,58 Prozent auf 675,00 CHF), Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 80,78 CHF), Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 547,40 CHF), Swiss Re (-0,39 Prozent auf 129,00 CHF) und Givaudan (-0,43 Prozent auf 2.809,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Lonza (-3,09 Prozent auf 483,70 CHF), Sika (-2,44 Prozent auf 143,90 CHF), Kühne + Nagel International (-2,11 Prozent auf 190,25 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 147,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 76,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.855.378 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net