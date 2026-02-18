Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

Kursverlauf

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Am Donnerstag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 13.799,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,368 Prozent stärker bei 13.857,83 Punkten, nach 13.807,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.772,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.896,39 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,41 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 13.277,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SMI 12.530,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der SMI mit 12.798,52 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent aufwärts. Bei 13.896,39 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.941,92 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 538,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 176,30 CHF) und Logitech (+ 0,61 Prozent auf 69,52 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 558,80 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 639,00 CHF) und Richemont (-0,97 Prozent auf 158,70 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6.925.877 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,298 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

