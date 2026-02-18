DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,6%Nas22.649 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,83 +2,2%Gold4.997 +0,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Kursverlauf

Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

19.02.26 17:57 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus | finanzen.net

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
69,92 CHF -0,68 CHF -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
63,92 CHF 0,88 CHF 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
639,00 CHF -7,40 CHF -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
176,30 CHF 1,15 CHF 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
69,52 CHF 0,42 CHF 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
538,20 CHF 5,20 CHF 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
81,43 CHF 3,03 CHF 3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
910,80 CHF -49,00 CHF -5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
158,70 CHF -1,55 CHF -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
368,20 CHF -1,10 CHF -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
127,80 CHF -0,20 CHF -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,71 CHF -0,68 CHF -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
558,80 CHF -9,20 CHF -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.799,6 PKT -7,5 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 13.799,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,368 Prozent stärker bei 13.857,83 Punkten, nach 13.807,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.772,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.896,39 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,41 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 13.277,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SMI 12.530,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der SMI mit 12.798,52 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent aufwärts. Bei 13.896,39 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.941,92 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 538,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 176,30 CHF) und Logitech (+ 0,61 Prozent auf 69,52 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 558,80 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 639,00 CHF) und Richemont (-0,97 Prozent auf 158,70 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6.925.877 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,298 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

