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SMI-Performance

Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Start

28.05.26 09:27 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Start | finanzen.net

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

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Am Donnerstag gibt der SMI um 09:09 Uhr via SIX um 0,77 Prozent auf 13.522,37 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,602 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,733 Prozent schwächer bei 13.527,51 Punkten, nach 13.627,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13.515,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.534,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,716 Prozent nach. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.04.2026, den Stand von 13.147,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 14.014,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der SMI bei 12.186,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,08 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.063,53 Punkten. 12.053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1,01 Prozent auf 41,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 84,04 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 669,50 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 853,40 CHF) und UBS (-0,08 Prozent auf 37,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-1,84 Prozent auf 117,38 CHF), Roche (-1,63 Prozent auf 325,50 CHF), Alcon (-1,21 Prozent auf 52,12 CHF), Richemont (-1,06 Prozent auf 164,00 CHF) und Nestlé (-0,83 Prozent auf 80,40 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 141.874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Zurich Insurance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,69 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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