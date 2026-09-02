Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben

SMI-Kursentwicklung

07.09.26 17:57 Uhr

Der SMI gab sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent leichter bei 14.279,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,655 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,13 Prozent tiefer bei 14.233,46 Punkten in den Montagshandel, nach 14.395,94 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14.206,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.350,81 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der SMI mit 14.544,91 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 13.388,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12.370,57 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,79 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,04 Prozent auf 213,50 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 193,35 CHF), Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF) und Amrize (+ 0,14 Prozent auf 35,52 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-3,61 Prozent auf 137,70 CHF), Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Logitech (-1,99 Prozent auf 80,68 CHF), Partners Group (-1,91 Prozent auf 666,00 CHF) und Lonza (-1,16 Prozent auf 560,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2.499.757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,812 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net