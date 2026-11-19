Index im Blick

Der SMI zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:40 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,68 Prozent auf 14.785,33 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,719 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 14.889,47 Punkte an der Kurstafel, nach 14.886,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.752,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.902,11 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 2,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der SMI einen Stand von 14.368,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14.386,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.530,62 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,02 Prozent auf 179,00 CHF), Logitech (+ 1,91 Prozent auf 86,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 69,04 CHF), Alcon (+ 1,28 Prozent auf 63,12 CHF) und Amrize (+ 0,62 Prozent auf 33,91 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-2,40 Prozent auf 128,32 CHF), Sika (-1,79 Prozent auf 186,05 CHF), Nestlé (-1,66 Prozent auf 84,60 CHF), Swiss Re (-1,33 Prozent auf 148,05 CHF) und Galderma (-1,15 Prozent auf 185,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.563.502 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net