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Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Minus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Freitag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.16 EUR -2.44 EUR -3.19 %
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Galderma
202.00 EUR 2.00 EUR 1.00 %
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Holcim AG
73.42 EUR 4.12 EUR 5.95 %
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Logitech S.A.
99.42 EUR -1.08 EUR -1.07 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.48 EUR -1.93 EUR -2.09 %
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Novartis AG
134.00 EUR -5.00 EUR -3.60 %
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Partners Group AG
668.20 EUR 10.40 EUR 1.58 %
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Richemont
175.50 EUR -12.00 EUR -6.40 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
430.00 EUR 7.80 EUR 1.85 %
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Sandoz
86.16 EUR 0.70 EUR 0.82 %
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Sika AG
193.75 EUR -4.20 EUR -2.12 %
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Swiss Re AG
166.25 EUR 0.60 EUR 0.36 %
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UBS
41.48 EUR -0.40 EUR -0.96 %
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Indizes
SMI
14,462.36 CHF -85.61 CHF -0.59 %
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Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,59 Prozent tiefer bei 14.462,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,684 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,172 Prozent stärker bei 14.572,95 Punkten, nach 14.547,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14.552,72 Punkte, das Tagestief hingegen 14.408,96 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,940 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13.921,72 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 14.214,95 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 12.557,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,17 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 5,03 Prozent auf 66,80 CHF), Galderma (+ 2,33 Prozent auf 191,05 CHF), Partners Group (+ 2,12 Prozent auf 626,00 CHF), Sandoz (+ 2,10 Prozent auf 80,66 CHF) und Logitech (+ 1,44 Prozent auf 91,36 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Sika (-2,33 Prozent auf 180,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 67,78 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 83,70 CHF) und Novartis (-0,68 Prozent auf 128,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.241.676 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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15:46 Nestlé Neutral UBS AG
15:41 Nestlé Kaufen DZ BANK
15:41 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
15:31 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.

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