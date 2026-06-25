Minuszeichen in Zürich: SMI sackt zum Start ab

SMI-Kursentwicklung

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Freitag gibt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 14.204,59 Punkte nach. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,659 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,242 Prozent leichter bei 14.197,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.231,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.180,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.204,84 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 3,26 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 13.525,68 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 12.641,96 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 11.880,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,23 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.267,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,05 Prozent auf 188,30 CHF), Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 3.419,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 197,85 CHF), Sika (+ 0,60 Prozent auf 169,00 CHF) und Geberit (+ 0,55 Prozent auf 544,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-1,67 Prozent auf 40,12 CHF), Alcon (-1,04 Prozent auf 55,16 CHF), Logitech (-0,78 Prozent auf 81,28 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 642,80 CHF) und Amrize (-0,64 Prozent auf 44,96 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.117.400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 287,021 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net