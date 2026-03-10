Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in Rot

Index-Performance

Am Abend zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX letztendlich 0,38 Prozent schwächer bei 13.219,58 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,547 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,013 Prozent auf 13.268,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13.269,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.214,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.321,88 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.839,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, notierte der SMI bei 13.476,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11.609,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,209 Prozent. Bei 14.063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 914,00 CHF), Logitech (+ 2,09 Prozent auf 76,16 CHF), UBS (+ 1,11 Prozent auf 33,85 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 558,60 CHF) und Lonza (+ 0,91 Prozent auf 533,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-1,92 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 118,34 CHF), Amrize (-1,60 Prozent auf 46,05 CHF), Nestlé (-1,21 Prozent auf 78,47 CHF) und Swisscom (-1,13 Prozent auf 659,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.409.821 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,107 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net