Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

SIX-Handel im Blick

08.10.26 15:57 Uhr

Der SMI sinkt heute.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,62 Prozent tiefer bei 13.722,22 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,578 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,644 Prozent auf 13.719,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13.808,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13.746,19 Punkte, das Tagestief hingegen 13.617,92 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,236 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der SMI bei 14.057,61 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 14.174,35 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 12.648,11 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,58 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 76,23 CHF), Zurich Insurance (+ 0,73 Prozent auf 577,20 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3.427,00 CHF), Swiss Re (+ 0,00 Prozent auf 143,75 CHF) und Galderma (-0,03 Prozent auf 162,55 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF), Lonza (-1,77 Prozent auf 567,00 CHF), Sika (-1,29 Prozent auf 171,50 CHF), Amrize (-1,29 Prozent auf 29,96 CHF) und Roche (-1,17 Prozent auf 355,80 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.713.898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 298,357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net