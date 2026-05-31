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Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Montagmittag leichter

01.06.26 12:25 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Montagmittag leichter | finanzen.net

So bewegt sich der SMI heute.

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Indizes
SMI
13.424,6 PKT -118,1 PKT -0,87%
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Am Montag fällt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,78 Prozent auf 13.436,94 Punkte zurück. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,612 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,564 Prozent auf 13.466,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13.542,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 13.425,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.488,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, mit 13.136,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SMI einen Wert von 14.014,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 12.227,08 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,43 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,26 Prozent auf 96,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 182,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 84,16 CHF), UBS (+ 0,59 Prozent auf 37,26 CHF) und Amrize (+ 0,21 Prozent auf 42,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Novartis (-1,65 Prozent auf 115,88 CHF), Swiss Re (-1,44 Prozent auf 116,00 CHF), Swiss Life (-1,29 Prozent auf 839,80 CHF), Roche (-1,21 Prozent auf 325,30 CHF) und Richemont (-1,21 Prozent auf 166,85 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 620.300 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 287,214 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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