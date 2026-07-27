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Kursentwicklung

Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochmittag

Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
188.00 EUR -1.00 EUR -0.53 %
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Geberit AG (N)
570.60 EUR -3.20 EUR -0.56 %
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Julius Bär
74.90 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
217.50 EUR 3.30 EUR 1.54 %
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Logitech S.A.
86.78 EUR -7.36 EUR -7.82 %
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Partners Group AG
740.60 EUR 7.80 EUR 1.06 %
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Richemont
206.90 EUR -0.70 EUR -0.34 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
387.10 EUR -6.40 EUR -1.63 %
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Sandoz
69.36 EUR -0.72 EUR -1.03 %
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Sika AG
188.45 EUR 3.85 EUR 2.09 %
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Sonova AG
237.90 EUR 4.20 EUR 1.80 %
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Swiss Re AG
144.85 EUR 0.50 EUR 0.35 %
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UBS
45.88 EUR 0.38 EUR 0.84 %
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Indizes
SLI
2,317.64 CHF 1.25 CHF 0.05 %
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Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 2.315,77 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,192 Prozent auf 2.320,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2.316,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.310,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.327,92 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,809 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.275,35 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 2.086,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1.992,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,66 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.327,92 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 3,28 Prozent auf 43,83 CHF), Sandoz (+ 3,01 Prozent auf 67,00 CHF), Sika (+ 2,03 Prozent auf 180,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 206,80 CHF) und Julius Bär (+ 0,51 Prozent auf 70,94 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-5,90 Prozent auf 82,62 CHF), Richemont (-1,73 Prozent auf 190,30 CHF), Swiss Re (-1,36 Prozent auf 134,15 CHF), Sonova (-1,17 Prozent auf 220,40 CHF) und Geberit (-1,16 Prozent auf 526,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2.947.982 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,340 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG