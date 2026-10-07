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SPI im Fokus

Minuszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Minuszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Der SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.64 EUR -0.09 EUR -12.24 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,108.00 EUR -2.00 EUR -0.18 %
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BioVersys
27.00 EUR -0.20 EUR -0.74 %
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Comet Holding AG
395.00 EUR -12.40 EUR -3.04 %
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Curatis AG
18.50 EUR 1.40 EUR 8.19 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR -5.00 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
19.45 EUR 0.40 EUR 2.10 %
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Montana Aerospace
23.80 EUR 0.60 EUR 2.59 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.88 EUR -0.22 EUR -2.72 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
390.00 EUR 2.80 EUR 0.72 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
16.16 EUR -0.42 EUR -2.53 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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Xlife Sciences AG
9.65 EUR -0.05 EUR -0.52 %
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Indizes
SPI
19,555.48 CHF -6.97 CHF -0.04 %
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Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,43 Prozent tiefer bei 19.477,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,412 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,265 Prozent auf 19.510,67 Punkte an der Kurstafel, nach 19.562,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.613,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.474,11 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,155 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der SPI bei 20.066,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI 20.202,92 Punkte auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 17.263,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,77 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 6,63 Prozent auf 0,07 CHF), Curatis (+ 6,30 Prozent auf 18,55 CHF), Montana Aerospace (+ 3,97 Prozent auf 23,55 CHF), Xlife Sciences (+ 3,59 Prozent auf 9,82 CHF) und BioVersys (+ 3,46 Prozent auf 26,90 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,66 Prozent auf 17,99 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,05 Prozent auf 7,33 CHF), Comet (-5,01 Prozent auf 356,40 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,98 Prozent auf 14,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.777.586 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,828 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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