Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Montagshandel im Minus

SPI-Kursentwicklung

19.10.26 09:27 Uhr

Der SPI notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent auf 20.229,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,395 Prozent tiefer bei 20.208,76 Punkten, nach 20.288,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20.208,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20.229,27 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 19.514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 20.156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 17.361,83 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,89 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 9,09 Prozent auf 1,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,57 Prozent auf 0,02 CHF), ams-OSRAM (+ 1,91 Prozent auf 18,17 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF) und GAM (+ 1,54 Prozent auf 0,07 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF), BioVersys (-2,76 Prozent auf 24,70 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,62 Prozent auf 31,55 CHF), Ascom (-2,43 Prozent auf 5,61 CHF) und Schlatter Industries (-1,92 Prozent auf 20,40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 135.120 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330,912 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net