DAX 25.417 -0,8%ESt50 6.155 -0,8%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,97 +2,7%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.810 +1,1%Euro 1,1209 -0,3%Öl 107,1 -2,5%Gold 4.176 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SPI-Kursentwicklung

Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Montagshandel im Minus

Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Montagshandel im Minus

Der SPI notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen
ams-OSRAM AG
19.55 EUR 0.50 EUR 2.62 %
Charts | News | Analysen
Ascom
6.00 EUR -0.10 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
0.96 EUR 0.14 EUR 16.97 %
Charts | News | Analysen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
34.30 EUR -0.65 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,235.00 EUR 27.00 EUR 2.24 %
Charts | News | Analysen
BioVersys
26.60 EUR 0.20 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
COSMO Pharmaceuticals N.V.
57.10 EUR 1.50 EUR 2.70 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
18.70 EUR 0.10 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.62 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Highlight Event and Entertainment AG
4.46 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
412.20 EUR -0.60 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
Schlatter Industries AG
20.40 CHF -0.40 CHF -1.92 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.04 EUR 0.26 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,194.27 CHF -94.58 CHF -0.47 %
News | Analysen

Um 09:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent auf 20.229,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,395 Prozent tiefer bei 20.208,76 Punkten, nach 20.288,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20.208,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20.229,27 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 19.514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 20.156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 17.361,83 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,89 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 9,09 Prozent auf 1,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,57 Prozent auf 0,02 CHF), ams-OSRAM (+ 1,91 Prozent auf 18,17 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF) und GAM (+ 1,54 Prozent auf 0,07 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF), BioVersys (-2,76 Prozent auf 24,70 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,62 Prozent auf 31,55 CHF), Ascom (-2,43 Prozent auf 5,61 CHF) und Schlatter Industries (-1,92 Prozent auf 20,40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 135.120 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330,912 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle ams-OSRAM Aktie News

Werbung

ams-OSRAM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.